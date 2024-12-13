У Південній Кореї опозиція вимагає вдруге проголосувати за імпічмент, - Reuters

У Південній Кореї опозиційні сили вимагають знову проголосувати за імпічмент президента Юн Сок Йоля, який прийняв рішення про введення воєнного стану в країні 3 грудня. Минуле голосування у суботу 7 грудня було не успішним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер Демократичної партії Лі Чже Мен заявив, що імпічмент є "найефективнішим способом" відновити конституційний порядок у країні, кий був порушений після 6-годинного воєнного стану.

Він назвав слова президента, який раніше пообіцяв "боротися до кінця", оголошенням "війни проти народу".

Опозиційні партії, які мають більшість у парламенті, вже вдруге ініціювали процес імпічменту.

Зазначається, що для його затвердження потрібна підтримка щонайменше восьми членів правлячої "Партії влади народу".

Повідомляється, що у разі ухвалення рішення, справу буде передано до Конституційного суду, який протягом шести місяців вирішить подальшу долю президента.

Юн також опинився під шквалом критики через заяви про можливу причетність Північної Кореї до хакерської атаки на Національну виборчу комісію минулого року, однак жодних доказів він не надав.

Воєнний стан у Південній Кореї 3 грудня

3 грудня 2024 року в Південній Кореї розгорілася серйозна політична криза через несподіване введення президентом Юн Сок Йолем режиму воєнного стану.

За його словами, цей крок був необхідний для захисту конституційного порядку від "антидержавних" дій опозиційних сил, які, на його думку, паралізували роботу уряду.

Однак рішення президента викликало широкий протест серед громадян та опозиції. Під парламентом відбулися зіткнення між протестувальниками та військовими.

Парламент оперативно ухвалив рішення про скасування воєнного стану, а уряд підтримав це рішення. В результаті воєнний стан, який тривав лише шість годин, був скасований того ж вечора.

Цей інцидент спричинив хвилю критики на адресу Юн Сок Йоля. Опозиція закликає до його імпічменту, минуле голосування за нього у суботу 7 грудня було провалено.