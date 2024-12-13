В Южной Корее оппозиция требует во второй раз проголосовать за импичмент, - Reuters

В Южной Корее оппозиционные силы требуют снова проголосовать за импичмент президента Юн Сок Ёля, который принял решение о введении военного положения в стране 3 декабря. Прошлое голосование в субботу 7 декабря было не успешным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мэн заявил, что импичмент является "самым эффективным способом" восстановить конституционный порядок в стране, который был нарушен после 6-часового военного положения.

Он назвал слова президента, который ранее пообещал "бороться до конца", объявлением "войны против народа".

Оппозиционные партии, которые имеют большинство в парламенте, уже второй раз инициировали процесс импичмента.

Отмечается, что для его утверждения нужна поддержка не менее восьми членов правящей "Партии власти народа".

Сообщается, что в случае принятия решения, дело будет передано в Конституционный суд, который в течение шести месяцев решит дальнейшую судьбу президента.

Юн также оказался под шквалом критики из-за заявлений о возможной причастности Северной Кореи к хакерской атаке на Национальную избирательную комиссию в прошлом году, однако никаких доказательств он не предоставил.

Военное положение в Южной Корее 3 декабря

3 декабря 2024 года в Южной Корее разгорелся серьезный политический кризис из-за неожиданного введения президентом Юн Сок Йолем режима военного положения.

По его словам, этот шаг был необходим для защиты конституционного порядка от "антигосударственных" действий оппозиционных сил, которые, по его мнению, парализовали работу правительства.

Однако решение президента вызвало широкий протест среди граждан и оппозиции. Под парламентом произошли столкновения между протестующими и военными.

Парламент оперативно принял решение об отмене военного положения, а правительство поддержало это решение. В результате военное положение, которое длилось всего шесть часов, было отменено в тот же вечер.

Этот инцидент вызвал волну критики в адрес Юн Сок Йоля. Оппозиция призывает к его импичменту, прошлое голосование за него в субботу 7 декабря было провалено.