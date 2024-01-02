У Південній Кореї напали на лідера опозиції, його поранили ножем у шию

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мен був поранений ножем у шию під час візиту до південного портового міста Пусан

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Видання стверджує, що на Лі невідомий напав під час огляду будівельного майданчика нового аеропорту на острові Гадеок у Пусані.

За словами очевидців, підозрюваний, видаючи себе за прихильника, підійшов до політика з проханням дати автограф, а потім вчинив напад із застосуванням невстановленої зброї довжиною приблизно 20-30 сантиметрів, ймовірно, ножа.

На вигляд нападник був чоловіком років 50-60. Його швидко приборкали правоохоронці та затримали на місці події.

Політик був переведений до лікарні Національного університету Пусана приблизно через 20 хвилин після нападу.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль висловив глибоку стурбованість безпекою Лі Чже Мена та наказав поліції та відповідним органам швидко встановити факти та докласти всіх зусиль, щоб швидко транспортувати постраждалого до лікарні та надати йому лікування.

Юн також підкреслив, що подібне насильство ніколи не повинно допускатися ні за яких обставин.

Санкції Південної Кореї проти РФ та Білорусі

Зауважимо, що Південна Корея регулярно надає Україні допомогу для забезпечення розмінування територій нашої держави внаслідок російської інтервенції. Крім того, східні партнери надсилають і пакети гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що Сеул значно розширив санкції щодо Мінська і Москви у квітні 2023 року - тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове і будівельне устаткування, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, що коштують дорожче за 50 тисяч доларів.

А 26 грудня уряд Південної Кореї вирішив посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.