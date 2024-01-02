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В Южной Корее напали на лидера оппозиции, его ранили ножом в шею

Южная Корея, Вторник 02 января 2024 04:56
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В Южной Корее напали на лидера оппозиции, его ранили ножом в шею Фото: неизвестный воткнул нож в шею лидера оппозиции Южной Кореи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мэн был ранен ножом в шею во время визита в южный портовый город Пусан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Издание утверждает, что на Ли неизвестный напал во время осмотра строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане.

По словам очевидцев, подозреваемый, выдавая себя поклонником, подошел к политику с просьбой дать автограф, а затем совершил нападение с применением неустановленного оружия длиной примерно 20-30 сантиметров, вероятно, ножа.

На вид нападающий был мужчиной лет 50-60. Его быстро обуздали правоохранители и задержали на месте происшествия.

Политик был переведен в больницу Национального университета Пусана примерно через 20 минут после нападения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль выразил глубокую обеспокоенность безопасностью Ли Чже Мена и приказал полиции и соответствующим органам быстро установить факты и приложить все усилия, чтобы быстро транспортировать пострадавшего в больницу и предоставить ему лечение.

Юн также подчеркнул, что подобное насилие никогда не должно допускаться ни при каких обстоятельствах.

Санкции Южной Кореи против РФ и Белоруссии

Заметим, что Южная Корея регулярно оказывает Украине помощь для обеспечения разминирования территорий нашего государства в результате российской интервенции. Кроме того, восточные партнеры посылают и пакеты гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что Сеул значительно расширил санкции в отношении Минска и Москвы в апреле 2023 года - тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.

А 26 декабря правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.

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