UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Південній Кореї через зсуви і повені загинули 7 людей, 6400 евакуювали

Фото: у Південній Кореї ліквідують наслідки зсувів та повеней (Yonhap)
Автор: Володимир Костирін

У Південній Кореї зсуви та повені забрали життя семеро людей, ще троє зникли безвісти. По всій країні було евакуйовано кілька тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Зазначається, що близько 6400 жителів центрального округу Гоесан були евакуйовані, оскільки гребля Гоесан почала розливатися вранці у суботу.

Багато низинних сіл поблизу греблі були затоплені, а дороги та мости, що з'єднують села, були перерізані, в результаті чого деякі жителі опинились у пастці у своїх домівках.

Станом на ранок у греблю Гоесан стікало понад 2700 тонн води на секунду, що становить максимум, який вона може скинути.

Пізно ввечері в п'ятницю в провінції Північний Чхунчхон зійшов із рейок потяг через зсув. Як поінформували у Міністерстві транспорту, в результаті постраждав інженер, пасажирів на борту не було.

Korea Railroad Corp вирішило зупинити всі повільні поїзди та деякі надшвидкісні поїзди, в той час, як інші надшвидкісні поїзди можуть бути затримані.

Прем'єр-міністр Хан Дак Су на зустрічі з державними органами у суботу закликав військових брати активну участь у рятувальних роботах, працюючи з чиновниками над мобілізацією обладнання та робочої сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея