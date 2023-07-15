В Южной Корее из-за оползней и наводнений погибли 7 человек, 6400 эвакуировали

Отмечается, что около 6400 жителей центрального округа Гоэсана были эвакуированы, поскольку дамба в этом районе начала разливаться утром в субботу.

Многие низменные деревни вблизи плотины были затоплены, а дороги и мосты, соединяющие села, были перерезаны, в результате чего некоторые жители оказались в ловушке в своих домах.

По состоянию на утро в плотину Гоесан стекало более 2700 тонн воды в секунду, что составляет максимум, который она может сбросить.

Поздно вечером в пятницу в провинции Северный Чхунчхон сошел с рельсов поезд из-за оползня. Как проинформировали в Министерстве транспорта, в результате пострадал инженер, пассажиров на борту не было.

Korea Railroad Corp решило остановить все медленные поезда и некоторые сверхскоростные поезда, в то время как другие сверхскоростные поезда могут быть задержаны, передает Reuters.

Премьер-министр Хан Дак Су на встрече с государственными органами в субботу призвал военных активно участвовать в спасательных работах, работая с чиновниками над мобилизацией оборудования и рабочей силы.

Оползни и сильные ливни в Азии

Ранее в Южной Корее смертоносные оползни унесли жизни более 30 человек. Это произошло в августе 2022 года. Тогда непогода повредила около 14 тысяч жилых и общественных зданий, а также около 4,3 тыс. мостов и участков автомобильных трасс. Было зафиксировано не менее 700 оползней. Под водой оказались около 25 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Недавно сообщалось, что в Японии на префектуру Симане обрушились ливни, местные власти призвали эвакуироваться 370 тысяч человек из двух городов. В Идзумо произошло по меньшей мере 15 оползней, а 20 дорог пострадали и были перекрыты из-за разлива рек.

Напомним также, что в июне на южную часть Японии обрушился тайфун Мавар, вызвав локальные подтопления и сбои в работе общественного транспорта.