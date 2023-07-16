У Південній Африці заявили, що Путін досі не підтвердив свій візит на саміт БРІКС

Мбалула у неділю, 16 липня, провів брифінг для журналістів. Він заявив, що ПАР ще не отримала від Кремля офіційно підтвердження про те, чи приїде Путін на саміт БРІКС.

При цьому політик вважає, що Південна Африка повинна переглянути свою участь у деяких міжнародних організаціях.

"Крім того, Південна Африка повинна розглянути або відкликання, або зміну наших зобов'язань перед деякими міжнародними установами, які не служать нашим національним інтересам", - сказав він.

Що цьому передувало

Наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки). Проте візит Путіна досі питанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт у справі про депортацію українських дітей.

Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати Путіна у разі приїзду. ПАР намагається забезпечити імунітет диктатору.

Нещодавно президент ПАР заявив, що Путін буде присутній на саміті. Пізніше стало відомо, що на саміт БРІКС запросили главу МЗС Росії Лаврова як очільника російської делегації. Кремль відхилив таке прохання.

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