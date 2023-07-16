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В Южной Африке заявили, что Путин до сих пор не подтвердил свой визит на саммит БРИКС

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин официально не подтвердил, что приедет на саммит БРИКС в Южную Африку.

Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eyewitness News.

Мбалула в воскресенье, 16 июля, провел брифинг для журналистов. Он заявил, что ЮАР еще не получила от Кремля официальное подтверждение о том, приедет ли Путин на саммит БРИКС.

При этом он считает, что Южная Африка должна пересмотреть свое участие в некоторых международных организациях.

"Кроме того, Южная Африка должна рассмотреть либо отзыв, либо изменение наших обязательств перед некоторыми международными учреждениями, которые не служат нашим национальным интересам", - сказал он.

Что этому предшествовало

В конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако визит Путина до сих пор вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест по делу о депортации украинских детей.

Согласно законодательству Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пытается обеспечить иммунитет диктатору.

Недавно президент ЮАР заявил, что Путин будет присутствовать на саммите. Позже стало известно, что на саммит БРИКС был приглашен глава МИД России Лавров как глава российской делегации. Кремль отклонил такую просьбу.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация