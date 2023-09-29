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У південних областях оголосили повітряну тривогу: є загроза дронів та ракет

П'ятниця 29 вересня 2023 22:50
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У південних областях оголосили повітряну тривогу: є загроза дронів та ракет Фото: у південних областях оголосили повітряну тривогу через пуск дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У південних областях України сьогодні, 29 вересня, увечері оголосили повітряну тривогу. Там фіксують дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними карти, повітряні тривоги оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

У південних областях оголосили повітряну тривогу: є загроза дронів та ракетФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Військові уточнюють, що кілька годин тому було зафіксовано пуск дронів-камікадзе "Шахед" з району полігону Чауда у Криму.

Одеська область

Вже зараз російські безпілотники помітили в Одеській області. Згідно з останніми даними Повітряних сил, вони рухаються у напрямку Ізмаїльського району.

Також дрони прямували у бік Роздільнянського району Одеської області.

Запорізька область

Водночас Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Миколаївська область

Військові також зазначають, що дрони-камікадзе російських окупантів було зафіксовано поблизу сіл Коблево та Рибаківка Миколаївської області.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе.

Остання така атака сталася вчора, 28 вересня, уночі. Тоді силам протиповітряної оборонивдалося знищити 34 із 44 ворожих безпілотників.

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