У південних областях оголосили повітряну тривогу: є загроза дронів та ракет
У південних областях України сьогодні, 29 вересня, увечері оголосили повітряну тривогу. Там фіксують дрони-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними карти, повітряні тривоги оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Військові уточнюють, що кілька годин тому було зафіксовано пуск дронів-камікадзе "Шахед" з району полігону Чауда у Криму.
Одеська область
Вже зараз російські безпілотники помітили в Одеській області. Згідно з останніми даними Повітряних сил, вони рухаються у напрямку Ізмаїльського району.
Також дрони прямували у бік Роздільнянського району Одеської області.
Запорізька область
Водночас Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій області.
Миколаївська область
Військові також зазначають, що дрони-камікадзе російських окупантів було зафіксовано поблизу сіл Коблево та Рибаківка Миколаївської області.
Атаки росіян
Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе.
Остання така атака сталася вчора, 28 вересня, уночі. Тоді силам протиповітряної оборонивдалося знищити 34 із 44 ворожих безпілотників.
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