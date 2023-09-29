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В южных областях объявили воздушную тревогу: есть угроза дронов и ракет

Пятница 29 сентября 2023 22:50
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В южных областях объявили воздушную тревогу: есть угроза дронов и ракет Фото: в южных областях объявили воздушную тревогу из-за пуска дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В южных областях Украины сегодня, 29 сентября, вечером объявили воздушную тревогу. Там фиксируют дроны-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Согласно данным карты, воздушные тревоги объявлены в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В южных областях объявили воздушную тревогу: есть угроза дронов и ракетФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Военные уточняют, что несколько часов назад был зафиксирован пуск дронов-камикадзе "Шахед" из района полигона Чауда в Крыму.

Одесская область

Уже сейчас российские беспилотники заметили в Одесской области. Согласно последним данным Воздушных сил, они движутся в направлении Измаильского района.

Также дроны направлялись в сторону Раздельнянского района Одесской области.

Запорожская область

В то же время Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Запорожской области.

Николаевская область

Военные также отмечают, что дроны-камикадзе российских оккупантов были зафиксированы вблизи сел Коблево и Рыбаковка Николаевской области.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе.

Последняя такая атака произошла вчера, 28 сентября, ночью. Тогда силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 34 из 44 вражеских беспилотников.

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