Південна Корея знає про використання Росією зброї з КНДР

"Ми давно підтвердили, що види зброї, надані Північною Кореєю, використовувалися Росією на полі бою в Україні", - сказав чиновник з офісу президента Південної Кореї в Сеулі.

Зустріч диктаторів

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Після чого в США заявили, що вони занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю.

Ми також писали, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Ба більше, вони готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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