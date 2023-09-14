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Южная Корея знает об использовании Россией оружия из КНДР

Фото: Россия воюет против Украины оружием КНДР (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Южная Корея давно знала, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы давно подтвердили, что виды оружия, предоставленные Северной Кореей, использовались Россией на поле боя в Украине", - сказал чиновник из офиса президента Южной Кореи в Сеуле.

Чиновник отметил, что дело разведки, поэтому он не может подробно описать ситуацию.

Чиновник также сказал, что правительство Южной Кореи обсуждает индивидуальные и многосторонние меры, которые оно может принять со своими основными союзниками, включая США и Японию, поскольку оно следит за ростом связей между Москвой и Пхеньяном.

Встреча диктаторов

Напомним, вчера, 13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

После чего в США заявили, что они обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей.

Мы также писали, что США будут внимательно следить за результатами встречи Путина с его северокорейским коллегой. Более того, они готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

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