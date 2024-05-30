Южная Корея заявила о запуске КНДР нескольких баллистических ракет
Северная Корея запустила около 10 баллистических ракет малой дальности вблизи своего восточного побережья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным южнокорейских военных, вероятные ракеты были запущены в четверг в 6:14 утра по местному времени из района Сунан возле столицы Пхеньяна и пролетели около 350 км, прежде чем упасть в море.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая, очевидно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Агентство добавило, что во время очередного запуска, за которым наблюдали соседи, Северная Корея отправила сотни воздушных шаров с мусором и экскрементами через хорошо укрепленную границу в Южную Корею в среду. Это вызвало гневную реакцию Сеула, который заявил, что этот акт является низменным и опасным.
Удачный запуск спутника-шпиона
Напомним, запуск состоялся после того, как в понедельник, 27 мая, Северная Корея потерпела неудачу при попытке вывести на орбиту второй спутник-шпион, когда недавно разработанный ракетный двигатель взорвался в полете. После неудачи лидер Ким Чен Ын пообещал никогда не отказываться от проектов космической разведки.
На прошлой неделе представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи осудил заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что попытка запуска еще одного военного спутника с использованием технологии баллистических ракет, противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.
Добавим, что по данным СМИ, в октябре Северная Корея и Россия могут готовить масштабную военную провокацию незадолго до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября.
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