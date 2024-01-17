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Південна Корея запровадила новий пакет санкцій проти КНДР: деталі

Сеул, Середа 17 січня 2024 07:40
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Південна Корея запровадила новий пакет санкцій проти КНДР: деталі Фото: Південна Корея запровадила новий пакет санкцій проти КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило про нові санкції щодо осіб та організацій, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією міністерства, санкції запроваджено стосовно двох фізичних осіб, трьох організацій та 11 кораблів, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами КНДР.

Південна Корея запровадила санкції щодо Північної Кореї через кілька днів після того, як та запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності. Пуск ракети США та Південна Корея засудили як серйозне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Військова політика КНДР

Північна Корея іноді заявляє про свій статус ядерної держави і регулярно проводить випробування балістичних ракет. Ці випробування викликають стурбованість у США, Південній Кореї та Японії.

Раніше стало відомо, що Північна Корея заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.

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