Південна Корея запропонує Україні забрати полонених солдатів КНДР

Південна Корея планує провести консультації з Україною щодо можливості передачі полонених північнокорейських солдатів. За умови, що вони подадуть відповідний запит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Повідомляється, що з такою заявою виступив представник міністерства закордонних справ Лі Чже Ун, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про двох захоплених у полон військових із КНДР у Курській області.
"Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з конституцією, (уряд) планує провести переговори з Україною, якщо вони попросять про видачу в Південну Корею", - заявив Лі.
Зазначимо, конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів як свою територію. І фактично визнає північнокорейців своїми громадянами. За словами Лі, поки жоден із північнокорейських полонених не висловив бажання бути переданим Південній Кореї.
Минулого тижня українські бійці вперше взяли в полон двох військових КНДР. Солдати були поранені, але вижили і доставлені до Києва. Зараз вони спілкуються зі слідчими СБУ.
Південнокорейська розвідка заявила, що тісно співпрацюватиме з колегами для обміну інформацією. За її оцінками, Північна Корея направила близько 11 000 солдатів для війни проти України. Близько 300 із них уже ліквідовано, близько 2 700 дістали поранення.
Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував північнокорейському диктатору Кім Чен Ину забрати полонених. Але за умови, що той організує обмін на українських військових у російському полоні.
За даними української розвідки, Росія використовує військових із КНДР у складі частин морської піхоти і ВДВ для штурмових дій.
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