Южная Корея предложит Украине забрать пленных солдат КНДР

Сообщается, что с таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел Ли Чжэ Ун, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о двух захваченных в плен военных из КНДР в Курской области.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно конституции, (правительство) планирует провести переговоры с Украиной, если они попросят о выдаче в Южную Корею", - заявил Ли.

Отметим, конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров как свою территорию. И фактически признает северокорейцев своими гражданами. По словам Ли, пока ни один из северокорейских пленных не выразил желания быть переданным Южной Корее.

Что известно о пленных солдатах КНДР

На прошлой неделе украинские бойцы впервые взяли в плен двух военных КНДР. Солдаты были ранены, но выжили и доставлены в Киев. Сейчас они общаются со следователями СБУ.

Южнокорейская разведка заявила, что будет тесно сотрудничать с коллегами для обмена информацией. По ее оценкам, Северная Корея направила около 11 000 солдат для войны против Украины. Около 300 из них уже ликвидированы, около 2 700 получили ранения.