Южная Корея призвала КНДР к "новой эре" отношений
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну выбрать мирные переговоры вместо оружия и начать "новую эру" отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Свое заявление южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен приурочил к 107-й годовщине Движения за независимость Кореи.
Так, выступая с торжественной речью, Ли Чжэ Мен подчеркнул, что настало время для возобновления прямых контактов, и Сеул готов к решительным шагам ради общего будущего.
"Надеюсь, что Северная Корея как можно скорее возобновит диалог, чтобы обсудить новую эру отношений между соседями", - заявил президент.
Сеул предлагает "новую эру" взаимодействия
Инициатива Ли Чжэ Мена базируется на трех ключевых столпах, которые должны изменить формат сосуществования двух стран:
-
Поиск общих точек соприкосновения: отказ от языка угроз в пользу дипломатического урегулирования противоречий.
-
Формирование новой эры: разработка дорожной карты, которая бы позволила перейти от "холодного мира" к активному взаимодействию.
-
Стабилизация безопасности: укрепление региональной безопасности через прозрачность военных намерений.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заверил, что правительство последовательно будет придерживаться курса на мир, а диалог является единственным ключом к стабильному будущему полуострова.
Отметим, что призыв к миру прозвучал в крайне напряженный момент. Так, всего за сутки до этого лидер КНДР Ким Чен Ын лично вручил партийной элите новейшие снайперские винтовки собственного производства, демонстрируя милитаризацию страны.
Действительно, Ким Чен Ын неоднократно называл Южную Корею "самым враждебным врагом" и говорил о невозможности переговоров с Сеулом.
Вместе с тем, Ким Чен Ын допускает хорошие отношения КНДР с Вашингтоном, но при определенных условиях.
В то же время в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп говорил, что у него с Кимом "теплые отношения", однако из-за ядерной политики Пхеньяна Штаты "в какой-то момент" займутся КНДР.