ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Південна Корея закликає Росію припинити військову співпрацю з КНДР: обіцяє жорсткі заходи

Вівторок 19 вересня 2023 13:53
UA EN RU
Південна Корея закликає Росію припинити військову співпрацю з КНДР: обіцяє жорсткі заходи Фото: заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чан Хо Чжин (koreaheral.сom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Південна Корея закликала Росія негайно припинити кроки з розширення військової співпраці з Північною Кореєю. Країна пообіцяла вжити жорстких заходів у разі загрозі власній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Південної Кореї.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чан Хо Чжин викликав посла Росії в Сеулі. Як повідомили у МЗС Південної Кореї, це було зроблено, щоб "донести сувору позицію Кореї щодо нещодавніх дискусій про угоди з продажу зброї та військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю" з нагоди візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії. Країну-агресора також закликали дотримуватися резолюцій Ради Безпеки ООН.

Чжин також заявив, що Сеул координуватиме свої дії з міжнародним співтовариством, щоб жорстко реагувати на будь-які дії, що загрожують його безпеці.

Зазначимо, що повідомлення Сеула з'явилося після того, як північнокорейському лідеру Кім Чен Ину представили варіанти військової співпраці під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

Зустріч викликала занепокоєння тим, що Пхеньян і Москва можуть торгувати артилерією і ракетами, які Росія може використати для агресії проти України.

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх міністрів оборони обговорили військові питання. Путін також прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Южная Корея Северная Корея
NEWS
РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити
РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна