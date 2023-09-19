Південна Корея закликає Росію припинити військову співпрацю з КНДР: обіцяє жорсткі заходи

Південна Корея закликала Росія негайно припинити кроки з розширення військової співпраці з Північною Кореєю. Країна пообіцяла вжити жорстких заходів у разі загрозі власній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Південної Кореї.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чан Хо Чжин викликав посла Росії в Сеулі. Як повідомили у МЗС Південної Кореї, це було зроблено, щоб "донести сувору позицію Кореї щодо нещодавніх дискусій про угоди з продажу зброї та військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю" з нагоди візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії. Країну-агресора також закликали дотримуватися резолюцій Ради Безпеки ООН.

Чжин також заявив, що Сеул координуватиме свої дії з міжнародним співтовариством, щоб жорстко реагувати на будь-які дії, що загрожують його безпеці.

Зазначимо, що повідомлення Сеула з'явилося після того, як північнокорейському лідеру Кім Чен Ину представили варіанти військової співпраці під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

Зустріч викликала занепокоєння тим, що Пхеньян і Москва можуть торгувати артилерією і ракетами, які Росія може використати для агресії проти України.

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх міністрів оборони обговорили військові питання. Путін також прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.

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