Південна Корея заборонила постачання понад 740 товарів до РФ і Білорусі: подробиці

Південна Корея оголосила про рішення посилити експортний контроль основних промислових товарів щодо Росії та Білорусі.

"Це є відповіддю на агресію РФ проти України. Рішення набуде чинності у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Уряд додав ще 741 товар, що належать до напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, машин, квантових комп'ютерів та інших речей, до списку товарів, заборонених до відправки у Росію та Білорусь. Це значно збільшило загальну кількість товарів у списку до 798 позицій.

"Цей крок був зроблений, оскільки велика ймовірність того, що ці предмети використовуватимуться країнами-імпортерами для зброї та військових цілей. Міністерство проведе індивідуальний аналіз виняткових випадків постачання в обидві країни", - додали в уряді Південної Кореї.