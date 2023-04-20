США тісно співпрацюватимуть з Південною Кореєю для посилення підтримки України, - Держдеп

Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати роботу з Південною Кореєю. Зокрема, в контексті посилення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що про це в коментарі виданню сказав представник Державного департаменту США, який не захотів розголошувати своє ім'я. Він назвав Південну Корею ключовим азіатським союзником та "стійким партнером" у захисті суверенітету України.

"Південна Корея є непохитним партнером у захисті права України на територіальний суверенітет проти російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення", - зазначив представник Держдепу, коментуючи заяву офіційного Сеула, який вперше допустив військову допомогу Україні.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашим союзником щодо додаткової підтримки України", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що його країна може розширити свою підтримку українцям, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, "якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян".

Таким чином, Сеул вперше заявив про готовність надати зброю Україні. Хоча понад рік тому виключив можливість надання летальної допомоги.

Після цього Москва стала погрожувати Сеулу, що у відповідь може озброїти КНДР. Однак, неназваний південнокорейський чиновник під час брифінгу сказав, Південна Корея досі не постачає зброю Україні, щоб "зберегти стабільні відносини з Росією".

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