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Байден обговорить війну в Україні з президентом Південної Кореї, - Білий дім

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Вашингтон, Четвер 20 квітня 2023 22:17
Байден обговорить війну в Україні з президентом Південної Кореї, - Білий дім Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден наступного тижня проведе переговори з колегою з Південної Кореї Юна Сок Йолем. Вони обговорюватимуть війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час брифінгу.

"Ми дуже раді вітати президента Юна наступного тижня у Вашингтоні з державним візитом, під час якого, не сумніваюся, лідери обговорять низку викликів не лише в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й у Європі та Україні", - розповів Кірбі.

Він також заявив, що США вдячні Південній Кореї за допомогу, яку країна вже надала Україні.

Нагадаємо, раніше президент Південної Кореї заявляв, що його країна може почати передачу військової допомоги Україні, якщо мирні громадяни зазнають великомасштабного нападу.

Також ми писали, що у канцелярії президента Південної Кореї заявляли про прямий зв'язок можливої військової допомоги Україні з діями Москви.

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