Байден обговорить війну в Україні з президентом Південної Кореї, - Білий дім

Президент США Джо Байден наступного тижня проведе переговори з колегою з Південної Кореї Юна Сок Йолем. Вони обговорюватимуть війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі під час брифінгу .

"Ми дуже раді вітати президента Юна наступного тижня у Вашингтоні з державним візитом, під час якого, не сумніваюся, лідери обговорять низку викликів не лише в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й у Європі та Україні", - розповів Кірбі.

Він також заявив, що США вдячні Південній Кореї за допомогу, яку країна вже надала Україні.