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Південна Корея висловила Росії невдоволення через її співпрацю з КНДР

Фото: Південна Корея висловила Росії невдоволення через її співпрацю з КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південна Корея висловила невдоволення Росії через співпрацю з КНДР. Сеул закликав Москву до відповідальної поведінки у її відносинах із Пхеньяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чон Бьон Вон під час візиту російського колеги Андрія Руденка в Сеул.

"Чон висловив сувору позицію Південної Кореї щодо зростаючої військової співпраці Росії з Північною Кореєю та закликав Москву до відповідальної поведінки", - повідомили в корейському МЗС.

Сеул зазначив, що  під час зустрічі обговорювались питання корейсько-російських зв’язків, регіональна безпека та війна Росії проти України.

Представник МЗС також закликав Росію співпрацювати, щоб запобігти будь-яким порушенням прав південнокорейських компаній і громадян в Росії.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, у грудні 2023 року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.

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