Південна Корея цього тижня запровадить жорсткішу заборону на експорт товарів до РФ і Білорусі

Відповідно до перегляду державних правил торгівлі стратегічними товарами, Південна Корея додала 682 предмети з фактичним або потенційним військовим використанням до списку товарів, заборонених до постачання в Росію і Білорусь, згідно з даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.

Нове правило збільшить загальну кількість товарів у списку до 1159, до числа яких увійдуть важка будівельна техніка, акумуляторні батареї, компоненти літаків і машини.

Зміни набудуть чинності в суботу, 24 лютого.

До нового списку також потрапили старі автомобілі з двигунами об'ємом 2 000 куб. см і вище, на які припадала більша частина експорту автомобілів з Південної Кореї в Росію.

Поставки цих автомобілів в обидві країни заборонені в принципі, хоча корейський уряд розглядатиме "виняткові випадки" в кожному конкретному випадку. Відповідно до схеми експортного контролю Південної Кореї вони не належать до категорії стратегічних товарів.

Санкції Південної Кореї проти РФ та Білорусі

Сеул значно розширив санкції щодо Мінська і Москви у квітні минулого року - тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове і будівельне устаткування, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, що коштують дорожче 50 тисяч доларів.

Крім цього, Південна Корея регулярно надає допомогу для забезпечення розмінування територій України в результаті російського вторгнення. Крім того, східні партнери надсилають і гуманітарну допомогу.

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