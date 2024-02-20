Южная Корея на этой неделе введет более жесткий запрет на экспорт товаров в РФ и Беларусь

В соответствии с пересмотром государственных правил торговли стратегическими товарами, Южная Корея добавила 682 предмета с фактическим или потенциальным военным использованием в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Беларусь, согласно данным Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Новое правило увеличит общее количество товаров в списке до 1159, в число которых войдут тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов и машины.

Изменения вступят в силу в субботу, 24 февраля.

В новый список также попали подержанные автомобили с двигателями объемом 2 000 куб. см и выше, на которые приходилась большая часть экспорта автомобилей из Южной Кореи в Россию.

Поставки этих автомобилей в обе страны запрещены в принципе, хотя корейское правительство будет рассматривать "исключительные случаи" в каждом конкретном случае. В соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи они не относятся к категории стратегических товаров.

Санкции Южной Кореи против РФ и Беларуси

Сеул значительно расширил санкции в отношении Минска и Москвы в апреле прошлого года - тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.

Помимо этого Южная Корея регулярно оказывает помощь для обеспечения разминирования территорий Украины в результате российского вторжения. Кроме того, восточные партнеры посылают и гуманитарную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.