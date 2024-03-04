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Південна Корея та США розпочали навчання: причина

Фото: Південна Корея та США розпочали навчання (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Збройні сили Південної Кореї та США розпочали весняні навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У навчаннях бере участь удвічі більше військовослужбовців у порівнянні з минулим роком, оскільки союзники прагнуть краще протистояти ядерним і ракетним загрозам Північної Кореї, що зростають.

Це будуть перші навчання з того часу, як Пхеньян відмовився від міжкорейського військового пакту 2018 року у листопаді. Навчання відбудуться 4-14 березня, на тлі того, що Північна Корея продовжує розвивати свій ядерний потенціал за допомогою ракетних випробувань та іншої зброї.

У них буде задіяно вдвічі більше військовослужбовців по обидва боки, порівняно з минулим роком, у 48 раундах комбінованої польової підготовки, включаючи повітряні атаки, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКШ) Південної Кореї.

Навчання в першу чергу спрямовані на нейтралізацію ядерних загроз Північній Кореї, у тому числі шляхом "виявлення та завдання ударів" по крилатих ракетах, які, як зазначив Пхеньян, можуть нести ядерні боєголовки, сказав представник JCS полковник Лі Сон Чжун.

Сценарій ядерного нападу буде у літніх навчаннях, додав він.

Пхеньян гнівно відреагував на вчення союзників, назвавши їх репетиціями ядерної війни.

Сеул і Вашингтон заявляють, що вчення мають оборонний характер і є відповіддю на погрози з боку Півночі.

Провокації КНДР

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Також ми писали, що КНДР здійснила запуск кількох крилатих ракет у напрямку Жовтого моря.

До речі, у січні у КНДР заявили про випробування нових крилатих ракет.

 

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