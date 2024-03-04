Южная Корея и США начали учения: причина

В учениях участвует вдвое больше военнослужащих по сравнению с прошлым годом, поскольку союзники стремятся лучше противостоять растущим ядерным и ракетным угрозам Северной Кореи.

Это будут первые учения с тех пор, как Пхеньян отказался от межкорейского военного пакта 2018 года в ноябре. Учения пройдут 4-14 марта, на фоне того, что Северная Корея продолжает развивать свой ядерный потенциал с помощью ракетных испытаний и другого оружия.

В них будет задействовано вдвое больше военнослужащих с обеих сторон по сравнению с прошлым годом в 48 раундах комбинированной полевой подготовки, включая воздушные атаки, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКШ) Южной Кореи.

Учения в первую очередь направлены на нейтрализацию ядерных угроз Северной Кореи, в том числе путем "выявления и нанесения ударов" по крылатым ракетам, которые, как указал Пхеньян, могут нести ядерные боеголовки, сказал представитель JCS полковник Ли Сон Чжун.

Сценарий ядерного нападения будет в летних учениях, добавил он.

Пхеньян гневно отреагировал на учения союзников, назвав их репетициями ядерной войны.

Сеул и Вашингтон заявляют, что учения носят оборонительный характер и являются ответом на угрозы со стороны Севера.

Провокации КНДР

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Также мы писали, что КНДР совершила запуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря.

К слову, в январе в КНДР заявили об испытании новых крылатых ракет.