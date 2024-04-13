Південна Корея та Британія проведуть саміт з розвитку штучного інтелекту

У першому заході взяли участь такі країни, як Південна Корея, США, Британія, Японія та Німеччина.

Майбутня зустріч буде присвячена обговоренню способів просування інновацій, а також взаємного зростання шляхом розвитку штучного інтелекту.

Увечері 21 травня лідери країн-учасниць проведуть віртуальний саміт, щоб обговорити способи гарантувати безпеку ШІ. 22 травня відбудеться міністерська зустріч для обговорення конкретних областей співробітництва на основі обговорень на саміті напередодні, включаючи заходи щодо підвищення безпеки ШІ у кожній країні та розвитку сталого ШІ.

Також 22 травня в Південній Кореї пройде Глобальний форум зі штучного інтелекту, в якому візьмуть участь високопосадовці з країн усього світу, ключові лідери галузі та представники наукових кіл.

Форуму було запропоновано президентом Юн Сок Елем під час його основного виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні минулого року.

"Наш уряд очікує, що Глобальний форум ШІ разом із Самітом ШІ, організованим нашим урядом, зарекомендують себе як платформа, яка пропонує конкретні напрямки для запуску нової структури глобального управління ШІ у майбутньому", - заявили в канцелярії президента.