Южная Корея и Британия проведут саммит по развитию искусственного интеллекта

В первом мероприятии приняли участие такие страны, как Южная Корея, США, Британия, Япония и Германия.

Предстоящая встреча будет посвящена обсуждению способов продвижения инноваций, а также взаимному росту посредством развития искусственного интеллекта.

Вечером 21 мая лидеры стран-участниц проведут виртуальный саммит, чтобы обсудить способы гарантировать безопасность ИИ. 22 мая состоится министерская встреча для обсуждения конкретных областей сотрудничества на основе обсуждений на саммите накануне, включая меры по повышению безопасности ИИ в каждой стране и развитию устойчивого ИИ.

Также 22 мая в Южной Корее пройдет Глобальный форум по искусственному интеллекту, в котором примут участие высокопоставленные чиновники из стран всего мира, ключевые лидеры отрасли и представители научных кругов.

Форум был предложен президентом Юн Сок Елем во время его основного выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре прошлого года.

"Наше правительство ожидает, что Глобальный форум ИИ вместе с Саммитом ИИ, организованным нашим правительством, зарекомендуют себя как платформа, предлагающая конкретные направления для запуска новой структуры глобального управления ИИ в будущем", - заявили в канцелярии президента.