Південна Корея відкрила центр досліджень штучного інтелекту для армії

Міністерство оборони Південної Кореї відкрило дослідницький центр, який має на меті запровадження штучного інтелекту в оборонному секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

У новому центрі працюють близько 110 цивільних та військових співробітників. Він зосередиться на розробці технологій, пов'язаних з пілотованими та безпілотними системами на основі штучного інтелекту та ситуаційною поінформованістю на полі бою, а також на застосуванні технологій штучного інтелекту у цивільному секторі в армії.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік зазначив, що розвиток штучного інтелекту матиме важливе значення на полях майбутніх боїв на рівні з розвитком напівпровідників, космічних технологій та кіберпростору.

За його словами, оборонне відомство Південної Кореї й надалі наполягатиме на дослідженнях та впровадженні інноваційних розробок для розвитку співпраці між приватним сектором та військовими.