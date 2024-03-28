Південна Корея, США та Японія обговорили оборонну співпрацю на тлі загроз КНДР
Представники оборони Південної Кореї, Японії та США з відеозв'язку обговорили протидію загрозам КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Переговори відбулися на тлі занепокоєння з приводу випробувань зброї цього року, що тривають столицею КНДР Пхеньяном.
"Три країни погодилися з тим, що провокаційні дії КНДР, включаючи ядерні та ракетні розробки, відображають важливість збільшення глибини, масштабу та розмаху тристоронньої співпраці", - йдеться у прес-релізі JCS англійською мовою.
Країни відзначили зусилля щодо зміцнення співробітництва в галузі безпеки, такі як запуск системи обміну даними про попередження про ракети КНДР у режимі реального часу та розробка багаторічного плану тристоронніх військових навчань у грудні минулого року.
Американський генерал Чарльз Браун також підтвердив відданість США захисту Південної Кореї та Японії, і всі країни визнали, що тристороння співпраця допомагає забезпечити мир та стабільність на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами.
США, Південна Корея та Японія мають намір провести чергову очну зустріч цього літа.
Загрози КНДР
Раніше ми писали, що КНДР проводить випробування двигуна нової гіперзвукової ракети.
Також ми повідомляли, що Північна Корея запустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря.
До речі, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на військових навчаннях закликав армію інтенсивніше готуватися до війни
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