Південна Корея, США та Японія обговорили оборонну співпрацю на тлі загроз КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Переговори відбулися на тлі занепокоєння з приводу випробувань зброї цього року, що тривають столицею КНДР Пхеньяном.

"Три країни погодилися з тим, що провокаційні дії КНДР, включаючи ядерні та ракетні розробки, відображають важливість збільшення глибини, масштабу та розмаху тристоронньої співпраці", - йдеться у прес-релізі JCS англійською мовою.

Країни відзначили зусилля щодо зміцнення співробітництва в галузі безпеки, такі як запуск системи обміну даними про попередження про ракети КНДР у режимі реального часу та розробка багаторічного плану тристоронніх військових навчань у грудні минулого року.

Американський генерал Чарльз Браун також підтвердив відданість США захисту Південної Кореї та Японії, і всі країни визнали, що тристороння співпраця допомагає забезпечити мир та стабільність на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами.

США, Південна Корея та Японія мають намір провести чергову очну зустріч цього літа.