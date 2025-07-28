ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Південна Корея рятується від мит Трампа через партнерство зі США: що пропонує Сеул

Понеділок 28 липня 2025 07:47
UA EN RU
Південна Корея рятується від мит Трампа через партнерство зі США: що пропонує Сеул Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Південна Корея запропонувала США стратегічне партнерство в суднобудуванні, щоб уникнути загрози 25% мит на свій експорт. Угода може стати ключовим кроком для збереження позицій Сеула на американському ринку на тлі дедлайну 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Дійсно, Південна Корея сподівається уникнути мит від Трампа, адже вони можуть сильно вдарити по її економіці. Саме тому Корея готова вкладати у розвиток американського суднобудування, допомагати з технологіями та інвестиціями.

Дана пропозиція має гучну назву - "Make American Shipbuilding Great Again".

Наразі Міністерство промисловості Південної Кореї не коментує ситуацію. Але в офісі президента вже підтвердили, що США зацікавлені, і обидві сторони шукають спільні умови для угоди.

Окрім суднобудування, на переговорах також розглядають і інші важливі теми: відкриття корейського ринку для американських агропродуктів, а також створення великого інвестиційного фонду, подібного до того, який вже діє між США і Японією. Але тут не все легко і просто - раніше спроби допустити до ринку американське м’ясо й рис викликали масові протести в Кореї.

При цьому всі розуміють, що часу залишилось мало. Якщо домовитися не вдасться, то вже з 1 серпня Корею очікують жорсткі мита, як це вже сталося з ЄС (15% на більшість товарів, включно з автівками) та Японією.

Попереду - фінальні перемовини. Міністри фінансів та зовнішньої політики Південної Кореї вже готуються до зустрічі зі своїми американськими колегами цього тижня. У Сеулі сподіваються, що нова угода дозволить уникнути економічного удару й закріпити стратегічну співпрацю між країнами.

Зазначимо, що минулого року експорт склав понад 40% ВВП країни, тож будь-яке обмеження для Південної Кореї - це серйозний ризик.

Торговельна угода США та ЄС

Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Білому домі.

Після цього Трамп оголосив про нову масштабну торговельну угоду з Європейським Союзом. У рамках угоди Європа купуватиме американські енергоносії на 750 мільярдів доларів і додатково інвестуватиме 600 млрд доларів в економіку США.

Крім того, ЄС закупить американську військову техніку на сотні мільярдів доларів.

Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
Новини
Вибиті вікна та постраждалі: поліція показала наслідки удару "Шахедів" по Києву
Вибиті вікна та постраждалі: поліція показала наслідки удару "Шахедів" по Києву
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку