Южная Корея спасается от пошлин Трампа через партнерство с США: что предлагает Сеул
Южная Корея предложила США стратегическое партнерство в судостроении, чтобы избежать угрозы 25% пошлин на свой экспорт. Соглашение может стать ключевым шагом для сохранения позиций Сеула на американском рынке на фоне дедлайна 1 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Действительно, Южная Корея надеется избежать пошлин от Трампа, ведь они могут сильно ударить по ее экономике. Именно поэтому Корея готова вкладывать в развитие американского судостроения, помогать с технологиями и инвестициями.
Данное предложение имеет громкое название - "Make American Shipbuilding Great Again".
Сейчас Министерство промышленности Южной Кореи не комментирует ситуацию. Но в офисе президента уже подтвердили, что США заинтересованы, и обе стороны ищут общие условия для сделки.
Кроме судостроения, на переговорах также рассматривают и другие важные темы: открытие корейского рынка для американских агропродуктов, а также создание крупного инвестиционного фонда, подобного тому, который уже действует между США и Японией. Но здесь не все легко и просто - ранее попытки допустить к рынку американское мясо и рис вызвали массовые протесты в Корее.
При этом все понимают, что времени осталось мало. Если договориться не удастся, то уже с 1 августа Корею ожидают жесткие пошлины, как это уже произошло с ЕС (15% на большинство товаров, включая автомобили) и Японией.
Впереди - финальные переговоры. Министры финансов и внешней политики Южной Кореи уже готовятся к встрече со своими американскими коллегами на этой неделе. В Сеуле надеются, что новое соглашение позволит избежать экономического удара и закрепить стратегическое сотрудничество между странами.
Отметим, что в прошлом году экспорт составил более 40% ВВП страны, поэтому любое ограничение для Южной Кореи - это серьезный риск.
Торговое соглашение США и ЕС
Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Белом доме.
После этого Трамп объявил о новом масштабном торговом согла шении с Европейским Союзом. В рамках соглашения Европа будет покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов и дополнительно инвестировать 600 млрд долларов в экономику США.
Кроме того, ЕС закупит американскую военную технику на сотни миллиардов долларов.
Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.
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