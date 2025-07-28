Южная Корея спасается от пошлин Трампа через партнерство с США: что предлагает Сеул

Южная Корея предложила США стратегическое партнерство в судостроении, чтобы избежать угрозы 25% пошлин на свой экспорт. Соглашение может стать ключевым шагом для сохранения позиций Сеула на американском рынке на фоне дедлайна 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Действительно, Южная Корея надеется избежать пошлин от Трампа, ведь они могут сильно ударить по ее экономике. Именно поэтому Корея готова вкладывать в развитие американского судостроения, помогать с технологиями и инвестициями.

Данное предложение имеет громкое название - "Make American Shipbuilding Great Again".

Сейчас Министерство промышленности Южной Кореи не комментирует ситуацию. Но в офисе президента уже подтвердили, что США заинтересованы, и обе стороны ищут общие условия для сделки.

Кроме судостроения, на переговорах также рассматривают и другие важные темы: открытие корейского рынка для американских агропродуктов, а также создание крупного инвестиционного фонда, подобного тому, который уже действует между США и Японией. Но здесь не все легко и просто - ранее попытки допустить к рынку американское мясо и рис вызвали массовые протесты в Корее.

При этом все понимают, что времени осталось мало. Если договориться не удастся, то уже с 1 августа Корею ожидают жесткие пошлины, как это уже произошло с ЕС (15% на большинство товаров, включая автомобили) и Японией.

Впереди - финальные переговоры. Министры финансов и внешней политики Южной Кореи уже готовятся к встрече со своими американскими коллегами на этой неделе. В Сеуле надеются, что новое соглашение позволит избежать экономического удара и закрепить стратегическое сотрудничество между странами.

Отметим, что в прошлом году экспорт составил более 40% ВВП страны, поэтому любое ограничение для Южной Кореи - это серьезный риск.