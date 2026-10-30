Южная Корея не разрывает дипломатические отношения с Украиной, - МИД
МИД Украины призвал сдержанно относиться и анализировать реальные цитаты министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хьона. О разрыве дипотношений между странами речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого на брифинге.
Дипотношения с Южной Кореей
Тихий предложил сначала скорректировать то, что цитировали в украинской и иностранной прессе как якобы "какую-то подготовку к разрыву отношений".
"Это не соответствует действительности. На самом деле я призываю всех послушать непосредственно цитату, которую сказал корейский министр, когда его спрашивали - может ли ситуация эскалировать до уровня, который бы угрожал дипломатическим отношениям", - уточнил спикер.
По словам Тихого, Чо Хьон ответил гипотетически: возможно, если дальше будет эскалироваться, то разрыв произойдет. Однако стороны работают над тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
"И почему именно из этого ответа, мы знаем, как у нас работает фабрика заголовков, из этого ответа именно получилось, что он допустил разрыв дипотношений?", - спрашивает Тихий.
Он добавил, что цитата министра Южной Кореи "была совершенно противоположна".
"Я понимаю, что на фоне всех этих скандалов уже появляется желание у людей еще что-то подбросить туда, чтобы горело ярче. Не надо этого делать. Я вас призываю сдержанно относиться и анализировать реальные цитаты, которые говорит человек", - говорит он.
Тихий добавил, что главное состоит в том, что Чо Хен подчеркнул:
- неизменность широкой поддержки Украины;
- продолжение участия Южной Кореи в международных усилиях, направленных на прекращение агрессии России.
"Поэтому там действительно сигналы, если посмотреть, они гораздо более нейтральные, чем то, что у нас полетело в медиа", - отметили в МИД.
Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной, если нынешняя эскалация разногласий продолжится.
Напомним, дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился, когда президент Владимир Зеленский сообщил на Генеральной Ассамблее ООН о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.
Президент Южной Кореи Ли Чже Мьон заявил, что разглашение этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности.