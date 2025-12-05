Південна Корея розпочинає створення ядерних субмарин після "схвалення" Трампа, - Reuters

Прорив для Південної Кореї

Як зазначає видання, Сеул багато років прагнув увійти до клубу держав, що мають атомні субмарини, аби протистояти Північній Кореї. Схвалення Трампа стало ключовим проривом у питанні доступу до ядерного палива за міждержавною угодою, зазначив відставний полковник ВМС Мун Гин-ву.

Утім, стрімкий розвиток програми може викликати напруження з боку Китаю та підштовхнути Японію до створення власних підводних човнів з ядерною установкою. Аналітики попереджають, що регіон неминуче наближається до нового етапу гонки озброєнь.

У Сеулі наголошують, що ядерний двигун - критичний елемент для стеження за північнокорейськими підводними загрозами, зокрема запуском БРПЧ. Президент Лі Дже Мен назвав домовленість зі США важливим проривом, що посилює оборонну автономію країни.

Північна Корея заявляє про власні розробки атомних підводних човнів, а державні ЗМІ вже демонстрували субмарину, яку представили як ядерну. Аналітики припускають, що Пхеньян може отримувати технічну допомогу з Росії - за цим уважно стежать у Сеулі.

Зростання напруги в Азії

Плани Південної Кореї також перегукуються з інтересами США, які прагнуть стримати зростаючий вплив Китаю. Командувач ВМС США адмірал Деріл Кодл відзначив, що майбутні корейські атомні підводні човни можуть стати важливою частиною регіонального стримування.

У Японії новину про підтримку Трампа сприйняли болісно - Токіо вважало, що саме воно може першим отримати американську згоду на таку програму. Хоча офіційні коментарі відсутні, у японському Міноборони визнають, що ядерна тяга розглядається як можливий варіант.

Експерти також попереджають про ризик "ядерного доміно" - різке посилення підводних спроможностей може спровокувати переозброєння всього регіону.

Плани на десятиліття та підтримка США

Південна Корея працює над проєктом вже багато років і, за оцінками, зможе побудувати перший атомний субмарин протягом приблизно 10 років. Вашингтон уже погодився допомогти із забезпеченням ядерного палива - важливим елементом, якого досі бракувало.

У Сеулі заявляють, що "робота вже фактично розпочата", а США підтримують зусилля союзника з розбудови флоту атомних ударних підводних човнів.