Южная Корея приступает к созданию ядерных субмарин после "одобрения" Трампа, - Reuters

Прорыв для Южной Кореи

Как отмечает издание, Сеул много лет стремился войти в клуб государств, имеющих атомные субмарины, чтобы противостоять Северной Корее. Одобрение Трампа стало ключевым прорывом в вопросе доступа к ядерному топливу по межгосударственному соглашению, отметил отставной полковник ВМС Мун Гин-ву.

Впрочем, стремительное развитие программы может вызвать напряжение со стороны Китая и подтолкнуть Японию к созданию собственных подводных лодок с ядерной установкой. Аналитики предупреждают, что регион неизбежно приближается к новому этапу гонки вооружений.

В Сеуле отмечают, что ядерный двигатель - критический элемент для слежения за северокорейскими подводными угрозами, в частности запуском БРПЛ. Президент Ли Дже Мен назвал договоренность с США важным прорывом, усиливающим оборонную автономию страны.

Северная Корея заявляет о собственных разработках атомных подводных лодок, а государственные СМИ уже демонстрировали субмарину, которую представили как ядерную. Аналитики предполагают, что Пхеньян может получать техническую помощь из России - за этим внимательно следят в Сеуле.

Рост напряжения в Азии

Планы Южной Кореи также перекликаются с интересами США, которые стремятся сдержать растущее влияние Китая. Командующий ВМС США адмирал Дэрил Кодл отметил, что будущие корейские атомные подводные лодки могут стать важной частью регионального сдерживания.

В Японии новость о поддержке Трампа восприняли болезненно - Токио считало, что именно оно может первым получить американское согласие на такую программу. Хотя официальные комментарии отсутствуют, в японском Минобороны признают, что ядерная тяга рассматривается как возможный вариант.

Эксперты также предупреждают о риске "ядерного домино" - резкое усиление подводных возможностей может спровоцировать перевооружение всего региона.

Планы на десятилетия и поддержка США

Южная Корея работает над проектом уже много лет и, по оценкам, сможет построить первую атомную субмарину в течение примерно 10 лет. Вашингтон уже согласился помочь с обеспечением ядерного топлива - важным элементом, которого до сих пор не хватало.

В Сеуле заявляют, что "работа уже фактически начата", а США поддерживают усилия союзника по развитию флота атомных ударных подводных лодок.