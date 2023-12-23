Південна Корея провела навчання, що імітують ядерну атаку КНДР

На нараді під головуванням міністра оборони Південної Кореї Сін Вон Сіка, присвяченій оцінці прогресу в реалізації плану Defense Innovation 4.0, спрямованого на зміцнення обороноздатності країни, відомство відзначило ці навчання як одне зі своїх ключових досягнень цього року.

За словами джерела, навчання відбулися в серпні під час великих літніх навчань між Південною Кореєю і США, під час яких обговорювали заходи відплати на випадок ядерної атаки Північної Кореї та розрахунок збитків за такого сценарію.

Раніше Південна Корея вже проводила навчання, присвячені можливому застосуванню Північною Кореєю ядерної зброї, спільно з офіційними особами США.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що наступного року планує посилити навчання за такими сценаріями, одночасно продовжуючи зусилля зі зміцнення довіри до зобов'язань США щодо "розширеного стримування" шляхом збільшення розгортання ключових американських військових засобів.

Під розширеним стримуванням розуміється зобов'язання США використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включно з ядерними, для захисту союзника.

Запуск КНДР балістичних ракет

Нещодавно стало відомо, що КНДР нібито здійснила запуск балістичної ракети малої дальності у напрямку Східного моря. Проте за кілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування. Тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликав засідання Ради національної безпеки.

На тлі серії ракетних випробувань Сполучені Штати та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. Зокрема, вони хочуть до 2024 року завершити розробку всеосяжної інструкції щодо того, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу КНДР.

Незабаром Україна також засудила ракетні випробування КНДР та закликала посилити тиск на Пхеньян.

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