Южная Корея провела учения, имитирующие ядерную атаку КНДР

На совещании под председательством министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика, посвященном оценке прогресса в реализации плана Defense Innovation 4.0, направленного на укрепление обороноспособности страны, ведомство отметило эти учения как одно из своих ключевых достижений в этом году.

По словам источника, учения прошли в августе во время крупных летних учений между Южной Кореей и США, в ходе которых обсуждались меры возмездия на случай ядерной атаки Северной Кореи и расчет ущерба при таком сценарии.

Ранее Южная Корея уже проводила учения, посвященные возможному применению Северной Кореей ядерного оружия, совместно с официальными лицами США.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что в следующем году планирует усилить учения по таким сценариям, одновременно продолжая усилия по укреплению доверия к обязательствам США по "расширенному сдерживанию" путем увеличения развертывания ключевых американских военных средств.

Под расширенным сдерживанием понимается обязательство США использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерные, для защиты союзника.

Запуск КНДР баллистических ракет

Недавно стало известно, что КНДР якобы произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Однако спустя несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

На фоне серии ракетных испытаний Соединенные Штаты и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции о том, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

Вскоре Украина также осудила ракетные испытания КНДР и призвала усилить давление на Пхеньян.

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