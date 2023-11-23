Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР через запуск "супутника-шпигуна"

Пакт між країнами, відомий як Всеосяжна військова угода, спрямований на деескалацію напруженості між ними, був підписаний на саміті 2018 року. Однак КНДР порушила домовленності, через що Південна Корея заявила про посилення спостереження на кордоні.

У відповідь міністерство оборони Північної Кореї заявило, що відновить усі військові заходи, які воно призупинило в рамках угоди.

Спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

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