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Южная Корея приостановила участие в военном договоре с КНДР из-за запуска "спутника-шпиона"

Фото: Южная Корея вышла из военного договора с КНДР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения с КНДР с 2018 года. В ответ Северная Корея заявила об отправке на границу между странами дополнительных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пакт между странами, известный как Всеобъемлющее военное соглашение, направленный на деэскалацию напряженности между ними, был подписан на саммите 2018 года. Однако КНДР нарушила договоренности, из-за чего Южная Корея заявила об усилении наблюдения на границе.

В ответ министерство обороны Северной Кореи заявило, что возобновит все военные меры, которые оно приостановлено в рамках соглашения.

Попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что"спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту.

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КНДРЮжная Корея