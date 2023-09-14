Південна Корея попередила про військову угоду між Путіним та Кім Чен Ином

Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Єн Хо заявив, що дві країни, схоже, укладають "якусь військову угоду", вказавши на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та його візит до Росії разом із вищими військовими чиновниками.

Міністр також згадав недавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Пхеньяну та пропозицію Москви підтримати розвиток супутника Пхеньяну.

Коментарі пролунали після того, як офіційні особи США попередили, що Путін може використати зустріч із північнокорейським диктатором для пошуку зброї, заявивши, що переговори щодо зброї "активно просуваються" між двома країнами.

"Я не можу не відчувати глибокого занепокоєння з приводу військової співпраці та операції з постачання зброї", - сказав Кім Єн Хо.

Міністр закликав Пхеньян і Москву припинити "незаконні дії", які призведуть дві країни до "ізоляції та регресу", та дотримуватись міжнародних норм, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН.

Він попередив, що Північна Корея зіткнеться з "сильнішою відповіддю" з боку Південної Кореї, США та Японії, "чим більше вона чіплятиметься за свої ядерні розробки".

Представник Міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Гю заявив у четвер, що міністерство "уважно стежить" за чутками про те, що Північна Корея та Росія можуть провести спільні військові навчання у майбутньому.

Приїзд Кім Чен Ина на територію Росії

Нагадаємо, 13 вересня, відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним на космодромі "Восточный".

Кім Чен Ин запросив Путіна приїхати до КНДР, і російський президент прийняв запрошення.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше США заявили, що уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна та Кіма. Вони готові накласти на країни нові санкції у разі погодження постачання зброї.