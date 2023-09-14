Южная Корея предупредила о военной сделке между Путиным и Ким Чен Ыном

Министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо заявил, что две страны, похоже, заключают "какую-то военную сделку", указав на недавние визиты Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее и его визит в Россию вместе с высшими военными чиновниками.

Министр также упомянул недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян и предложение Москвы поддержать развитие спутника Пхеньяна.

Комментарии прозвучали после того, как официальные лица США предупредили, что Путин может использовать встречу с северокорейским диктатором для поиска оружия, заявив, что переговоры по оружию "активно продвигаются" между двумя странами.

"Я не могу не испытывать глубокой обеспокоенности по поводу военного сотрудничества и сделки по поставкам оружия", - сказал Ким Ен Хо.

Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить "незаконные действия", которые приведут две страны к "изоляции и регрессу", и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета Безопасности ООН.

Он предупредил, что Северная Корея столкнется с "более сильным ответом" со стороны Южной Кореи, США и Японии, "чем больше она будет цепляться за свои ядерные разработки".

Представитель Министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Гю заявил в четверг, что министерство "пристально следит" за слухами о том, что Северная Корея и Россия могут провести совместные военные учения в будущем.

Приезд Ким Чен Ына на территорию России

Напомним, 13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным на космодроме "Восточный".

Ким Чен Ын пригласил Путина приехать в КНДР, и российский президент принял приглашение.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, читайте в материале РБК-Украина.

Ранее США заявили, что будут внимательно следить за результатами встречи Путина и Кима. Они готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.