Південна Корея планує "додаткові заходи" проти КНДР на тлі її співпраці з РФ

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Сеула заявив виданню, що уряд "буде моніторити тенденції у військовій співпраці між Росією та Північною Кореєю та розглядатиме подальші заходи".

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Потім CBS News з посиланням на джерела повідомило про те, що КНДР вже почала передавати Росії артилерію.

А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

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