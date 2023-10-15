Південна Корея планує "додаткові заходи" проти КНДР на тлі її співпраці з РФ

Південна Корея планує вжити додаткових заходів проти КНДР через її військову співпрацю з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Сеула заявив виданню, що уряд "буде моніторити тенденції у військовій співпраці між Росією та Північною Кореєю та розглядатиме подальші заходи".

Він додав, що співпраця між Росією та Північною Кореєю, пов'язана з торгівлею зброєю, "є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і становить серйозну загрозу миру та стабільності на Корейському півострові".

Видання зазначає, що минулого місяця Сеул запровадив односторонні санкції проти 10 осіб і двох організацій, причетних до незаконної торгівлі зброєю Північної Кореї з іншими країнами, включаючи Росію. Серед них був міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам.

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські припаси та зброю в обмін на технології.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Потім CBS News з посиланням на джерела повідомило про те, що КНДР вже почала передавати Росії артилерію.

А днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

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