ua en ru
Вс, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея планирует "дополнительные меры" против КНДР на фоне ее сотрудничества с РФ

Воскресенье 15 октября 2023 07:16
UA EN RU
Южная Корея планирует "дополнительные меры" против КНДР на фоне ее сотрудничества с РФ Фото: Южная Корея планирует принять дополнительные меры против КНДР из-за сотрудничества с РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Южная Корея планирует принять дополнительные меры против КНДР из-за ее военного сотрудничества с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Сеула заявил, что правительство "будет мониторить тенденции в военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей и будет рассматривать дальнейшие меры".

Он добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей, связанное с торговлей оружием, "является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляет серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове".

Издание отмечает, что в прошлом месяце Сеул ввел односторонние санкции против 10 человек и двух организаций, причастных к незаконной торговле оружием Северной Кореи с другими странами, включая Россию. Среди них был министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

Затем CBS News со ссылкой на источники сообщило о том, что КНДР уже начала передавать России артиллерию.

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Южная Корея
NEWS
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока