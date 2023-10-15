Южная Корея планирует "дополнительные меры" против КНДР на фоне ее сотрудничества с РФ

Южная Корея планирует принять дополнительные меры против КНДР из-за ее военного сотрудничества с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Сеула заявил, что правительство "будет мониторить тенденции в военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей и будет рассматривать дальнейшие меры".

Он добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей, связанное с торговлей оружием, "является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и представляет серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове".

Издание отмечает, что в прошлом месяце Сеул ввел односторонние санкции против 10 человек и двух организаций, причастных к незаконной торговле оружием Северной Кореи с другими странами, включая Россию. Среди них был министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

Затем CBS News со ссылкой на источники сообщило о том, что КНДР уже начала передавать России артиллерию.

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

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