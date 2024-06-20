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Південна Корея перегляне питання поставок зброї Україні після пакту Путіна з Кім Чен Ином

Фото: Південна Корея планує постачати зброю Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

В офіційній заяві Сеул також засудив угоду, підписану Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, заявивши, що вона порушує санкції Організації Об'єднаних Націй.

"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві канцелярії президента.

У заяві також йдеться, що таке порушення погіршить відносини Сеула із Москвою.

Північна Корея і Росія відновили угоду, укладену в епоху холодної війни, коли Путін і Кім Чен Ин зустрілися в Пхеньяні цього тижня і погодилися надати військову допомогу, якщо вони  зазнають нападу.

Південна Корея є однією із країн, яка не постачає озброєння в Україну безпосередньо через законодавчі обмеження.

Однак у 2023 році в Сеулі допустили розширення допомоги Києву, якщо Україна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

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