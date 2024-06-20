Южная Корея пересмотрит вопрос поставок оружия Украине после пакта Путина с Ким Чен Ыном

В официальном заявлении Сеул также осудил соглашение, подписанное Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заявив, что оно нарушает санкции Организации Объединенных Наций.

"Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее увеличить свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении канцелярии президента.

В заявлении также говорится, что такое нарушение ухудшит отношения Сеула с Москвой.

Северная Корея и Россия возобновили соглашение, заключенное в эпоху холодной войны, когда Путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне на этой неделе и согласились предоставить военную помощь, если они когда-либо подвергнуться нападению.