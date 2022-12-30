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Південна Корея передасть Україні 6 тисяч планшетів: хто їх отримає

Фото: міністр освіти та науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Уряд Південної Кореї передасть Україні 6 тисяч цифрових планшетів, які отримають школярі для продовження навчального процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Сьогодні зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Корея в Україні паном Кім Хенг Те. Обговорили подальшу співпрацю, а також визначили основні напрямки підтримки. Ми разом розпочинаємо наступний масштабний етап із цифровізації у сфері освіти. Тепер учні шкіл, які не мають можливості навчатися у традиційному форматі, матимуть можливість навчатися дистанційно з новими гаджетами", - зазначив Шкарлет.

За його словами, електронні пристрої отримають школярі у таких регіонах:

  • Дніпропетровська область - 1887;
  • Донецька область – 637;
  • Запорізька область – 933;
  • Луганська область – 165;
  • Миколаївська область – 609;
  • Харківська область – 1367;
  • Херсонська область – 402

Раніше ми писали, що Південна Корея відправила Україні 100 пікапів та 5 міні-екскаваторів. Також зазначається, що було відправлено 5 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. У Посольстві повідомили, що ця допомога є суто гуманітарною.

Також стало відомо, що Південна Корея передала Україні 20 високопотужних генераторів та п'ять міні-екскаваторів.

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