Південна Корея передасть Україні високопотужні генератори: подробиці
Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п’ять міні-екскаваторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пресслужби Апарату Верховної ради України.
"З корейською стороною досягнута домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z", - заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко.
Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року. Також він пояснив, що у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено.
Нагадаємо, що Федеральний уряд Німеччина готує нову допомогу для України після масштабних пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
Нещодавно Україна отримала 80 генераторів від USAID.
Окрім того, Норвегія передасть Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.