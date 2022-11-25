Південна Корея передасть Україні високопотужні генератори: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пресслужби Апарату Верховної ради України.

"З корейською стороною досягнута домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z", - заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко.

Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року. Також він пояснив, що у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено.