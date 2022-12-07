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Південна Корея передала Україні партію пікапів та екскаваторів (фото)

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Середа 07 грудня 2022 16:12
Південна Корея передала Україні партію пікапів та екскаваторів (фото) Фото: Південна Корея передала Україні партію пікапів та екскаваторів (facebook.com/UkrEmbassyKorea)
Автор: Дмитро Браславський

Південна Корея відправила Україні 100 пікапів та 5 міні-екскаваторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства України в Республіці Корея.

"З порту міста Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що було відправлено 5 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. У Посольстві повідомили, що ця допомога є суто гуманітарною.

Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко раніше розповідав про плани передачі 20 міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z.

Нагадаємо, що Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п’ять міні-екскаваторів.

Україна з початку війни отримала від міжнародних партнерів 27,2 млрд доларів допомоги. У наступному році ця сума збільшиться.

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