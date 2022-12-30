Південна Корея передасть Україні 6 тисяч планшетів: хто їх отримає

Уряд Південної Кореї передасть Україні 6 тисяч цифрових планшетів, які отримають школярі для продовження навчального процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Сьогодні зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Корея в Україні паном Кім Хенг Те. Обговорили подальшу співпрацю, а також визначили основні напрямки підтримки. Ми разом розпочинаємо наступний масштабний етап із цифровізації у сфері освіти. Тепер учні шкіл, які не мають можливості навчатися у традиційному форматі, матимуть можливість навчатися дистанційно з новими гаджетами", - зазначив Шкарлет. За його словами, електронні пристрої отримають школярі у таких регіонах: Дніпропетровська область - 1887;

Донецька область – 637;

Запорізька область – 933;

Луганська область – 165;

Миколаївська область – 609;

Харківська область – 1367;

Херсонська область – 402